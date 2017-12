La Policía registra el Instituto de Estadística en busca del censo del 1-O

La Policía Nacional registró ayer la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) después de que sus responsables no facilitasen la información sobre el censo empleado el 1 de octubre que les solicitaba el juez. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, agentes de la Policía acudieron a la sede del Idescat con un requerimiento del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para que le facilitaran información relacionada con la confección del censo que se usó en el referéndum ilegal del 1-O. No obstante, el requerimiento acabó convirtiéndose en una orden de registro, después de que no se facilitase a los agentes la información que el magistrado requería.

El Gobierno de Carles Puigdemont empleó para la convocatoria del referéndum ilegal un censo universal para minimizar los efectos de que uno o varios colegios se cerraran y para maximizar la participación. El censo implicó que una aplicación informática registrara de forma on-line el voto de los electores. La información fue accesible desde todas las mesas que estuvieron conectadas con la base de datos universal.