Podemos culpa al Gobierno de Rajoy de la dimisión Lunes, 17 julio 2017, 23:58

El culpable de la dimisión del jefe de los Mossos d'Esquadra es del Gobierno de Mariano Rajoy. Es la lectura que hizo la portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, de la renuncia de Albert Batlle. Según Montero, la dimisión se debe a la «persecución» judicial, policial y económica que practica Rajoy con todo el que disiente de sus ideas. La dirigente de Podemos insistió en que situaciones como la dimisión de Batlle se resolverían con algo «tan sencillo» como la celebración de un referéndum «pactado».

La portavoz explicó que la «persecución» no es una «buena estrategia» porque «no es democrática» y solo provoca el «choque de trenes». «Todas aquellas vías que sigan favoreciendo el enconamiento de la situación, el choque de trenes, la persecución política, judicial y económica no van a servir de nada, sobre todo porque no están teniendo en cuenta la voluntad de los ciudadanos», resumió Montero en los pasillos del Congreso. Montero garantizó que ante ese «choque de trenes» la formación morada seguirá «como siempre» trabajando para que el PP «cambie su actitud» y «favorezca» las negociación de un referéndum pactado. Es «absurdo», dijo, que no se deje votar a la ciudadanía.