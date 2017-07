Podem consultará a los inscritos su posición sobre el referéndum del 1 de octubre

La dirección de Podemos en Cataluña ha escuchado las advertencias llegadas desde Madrid y finalmente realizará una consulta a sus bases para fijar la posición frente a la consulta del 1 de octubre.

La dirección nacional mantiene que el referéndum es una movilización legítima, pero que no tiene ningún valor real a no ser vinculante ni pactado con el Estado. Por eso, Pablo Iglesias ha manifestado en diferentes ocasiones que si él fuera catalán no participaría en la votación. Pero la dirección catalana de Podemos decidió hacer campaña en favor de la participación, algo que no harán los aliados de En Comú, el partido de Ada Colau. Finalmente el secretario general regional, Albano Dante Fachín, ha decidido preguntar a la militancia el próximo septiembre. Lo hace después de que el secretario de Organización, Pablo Echenique, le conminara hace dos semanas a hacerlo.

Los inscritos decidirán también sobre la relación de Podem con En Comú. Iglesias es partidario de trabajar de la mano de Colau, una apuesta que en las pasadas elecciones generales convirtió a la confluencia en la fuerza más votada en Cataluña. Dante Fachín, próximo al sector anticapitalistas pretende en cambio resguardar la independencia de Podemos.