Piqué votó, jugó y pone en manos de la FEF su futuro en la selección Gerard Piqué acudió a votar a primera hora del domingo. :: r.c. El central compareció ante los medios con lágrimas en los ojos y criticó duramente a Rajoy R. E. Lunes, 2 octubre 2017, 00:42

Gerard Piqué, de los pocos jugadores que mantenía la tesis de no jugar, votó y después se manifestó en sus redes sociales. «Juntos somos imparables defendiendo la democracia».

Después del partido compareció ante los medios y se emocionó. «La junta ha intentado suspender el partido de todas formas. Bajaron al vestuario. Hubo muchos argumentos a favor y en contra. Las Palmas quería jugar, el club tomó esa decisión, estaban los puntos... Ha sido muy difícil, mi peor experiencia como profesional. Las imágenes que se han visto en Catalunya son lamentables, lo vio todo el mundo. El fútbol era lo menos importante. Solo quería acabar el partido. No me creía lo que veía en las imágenes. Entiendo que haya aficionados que no les ha gustado que se jugara. No creo que el lema de 'mes que un club' caiga por esto. Cuando se vota, se vota. Se puede votar sí, no o en blanco. Aquí durante el franquismo no se podía votar. Hay que defender la ley», explicó.

Además, dejó la puerta abierta a una renuncia a la selección si en la Federación Española de Fútbol (FEF), con la que se concentrará hoy a las 18, consideran que es un problema. «Si el míster o alguien de la selección creen que soy un problema, doy un paso al lado y dejo la selección antes del 2018. Los catalanes no somos los malos, simplemente queremos votar. Ir a la selección no es una competición de patriotismo. El que va a la selección no es el más patriota, hay muchos que se han nacionalizado y están jugando», recordó antes de afirmar sobre Rajoy que «estamos en manos de un presidente del Gobierno que tiene el nivel que tiene, no sabe ni hablar inglés».