Piden citar como investigado al senador José Luis Sanz El que fuera delfín de Zoido en el PP andaluz se encuentra inmerso en la disputa interna por la candidatura a la Alcaldía de Sevilla CECILIA CUERDO Sábado, 24 febrero 2018, 00:52

Sevilla. El Tribunal Supremo solicitó a un juzgado de Sevilla que cite a declarar como investigado al senador del PP y exalcalde de Tomares (Sevilla), José Luis Sanz, para indagar en su papel en la supuesta contratación irregular de servicios del ayuntamiento en su época de regidor. El alto tribunal acuerda esta citación, si de forma voluntaria Sanz se prestase a ello, a fin de que «se puedan individualizar los indicios» que contra el aforado pudieran existir, lo que justificaría el envío de una nueva exposición razonada al Supremo y su posible imputación final.

El juzgado sevillano inició una investigación sobre la supuesta contratación del concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo de Tomares, Juan Campos, que recibió una serie de retribuciones del Consistorio cuando no formaba parte de la corporación por la elaboración de informes que en ocasiones no superaban una línea de extensión. La causa por esos supuestos informes fue archivada, al no hallarse irregularidades, pero se abrió una pieza separada para investigar el papel de la sociedad Guerra 21, a través de la cual Campos facturaba sus servicios, al estimarse que existían indicios de una posible contratación irregular.

La decisión del alto tribunal de que se cite a Sanz llega en plena pelea interna del PP de Sevilla por la designación del candidato a la alcaldía de la ciudad, a la que se postula el propio Sanz. Por un lado está el bloque de la anterior dirección, apoyada por el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, quien junto a María Dolores de Cospedal llegó a señalar a Sanz como su delfín para liderar el partido en Andalucía. Y por el otro, la actual dirección, que cuenta con el beneplácito de Javier Arenas y que apuesta por el gran favorito, el actual portavoz municipal Beltrán Pérez.