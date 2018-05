El PP pide a Rivera unidad y que deje de buscar votos Maillo recuerda al líder de Ciudadanos que él también suscribió la vigencia del 155 hasta la formación de un Govern M. E. ALONSO MADRID. Miércoles, 16 mayo 2018, 00:31

Albert Rivera sigue decidido a mantener la intervención del Ejecutivo en Cataluña, a pesar de que el acuerdo para aplicar el 155 supeditaba su vigencia a la formación de un Govern. El líder de Ciudadanos entiende que en estos seis meses de intervención se han cometido demasiados errores como para volver a la casilla de salida y empezar ahora a reclamar el cumplimiento de la legalidad.

Pero su cerrazón por alargar la vida del artículo constitucional no es compartida ni correspondida por el PP, que no tiene duda de que el 155 decaerá una vez que el nuevo Ejecutivo de la Generalitat tome posesión «tal y como también decidió Rivera». «Firmaron desde la primera letra hasta la última», recalcó ayer el coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maillo.

Desde el partido conservador recuerdan a Ciudadanos que no cabe un 155 preventivo y que Torra ha sido elegido con el respaldo de los independentistas y es a ellos «y no a los demás» a los que deben pedir explicaciones, ante los continuos ataques lanzados desde las filas naranjas en las última semanas. El PP espera que la formación liberal aparque la búsqueda de votos y «no ponga pegas a la unidad» del bloque constitucionalista ante la eventual continuidad del desafío independentista tras el acuerdo que el presidente del Gobierno ha alcanzado con Pedro Sánchez. Lo importante es defender la soberanía nacional y no «aprovecharse políticamente» de la situación.

Pese a los continuos ataques de sus socio de investidura, Mariano Rajoy confía en que Rivera, con el que se reunirá mañana en la Moncloa, se una al pacto sin ambages. Así se lo hizo saber a sus barones territoriales en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la que evitó referirse con acritud al líder centrista pero en la que reconoció que sobre el 155 «se habla con una frivolidad impropia de dirigentes más o menos asentados».