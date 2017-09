Mas pide ayuda para pagar la fianza de 5,25 millones El expresidente solicita un «pequeño esfuerzo» para hacer frente al dinero exigido por el Tribunal de Cuentas R. C. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:22

madrid. Artur Mas solicitó ayer la ayuda ciudadana para cubrir la fianza de 5,25 millones que el Tribunal de Cuentas le ha impuesto a él y a otros ocho ex altos cargos de la Generalitat por la celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Según reconoció el expresidente catalán en una entrevista a Rac 1, no dispone de fondos para hacer frente a la cantidad exigida. En caso de no depositar los 5,25 millones en un plazo de 15 días, todos los implicados serán sometidos a un embargo.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium pusieron en marcha hace días una campaña para reunir el dinero. Hasta el momento han recaudado 2 millones de euros para la que han bautizado como Caja de Solidaridad, y que tiene como objetivo hacer frente a las sanciones económicas que pueda imponer el Estado a los dirigentes independentistas. Según justificó Mas, mucha gente «ha tomado conciencia» de que tanto él como el resto de miembros de la Generalitat sobre los que pesa el embargo dieron «la cara» para que se celebrara una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes. «No tiene sentido que nueve lo perdamos todo y que el resto no haga un muy pequeño esfuerzo para poder hacer frente a la fianza», concluyó.En paralelo, el Tribunal de Cuentas quiso ayer salir al paso de «acusaciones infundadas» criticando la imposición de la fianza al expresidente catalán Artur Mas y subrayó la independencia de sus actuaciones, recordando que todas sus acciones están sometidas al ordenamiento jurídico.

En un comunicado, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda recordó que sus consejeros son designados por las Cortes Generales (seis en el Congreso y seis en el Senado) por una mayoría de tres quintos en cada cámara, que deben tener «unos requisitos de capacitación y experiencia» y contar con «el reconocimiento de un estatus jurídico que garantizan su independencia en el ejercicio de sus funciones».