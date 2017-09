LA PERSPECTIVA PENAL DEL 'PROCÉS'

Convocar un referéndum ilegal no es delito. Y es que no todas las conductas que quebrantan una ley tienen que ser necesariamente delictivas. Sin embargo, alrededor de la convocatoria, por parte del gobierno catalán, de un referéndum no permitido legalmente, sí han surgido hechos que pueden calificarse de delictivos. Algunos de ellos muy graves.

Desde que el Tribunal Constitucional suspendiese cautelarmente la vigencia de la ley del referéndum por considerar que podría ser inconstitucional, la convocatoria de éste constituiría un delito de desobediencia y prevaricación. Si además se dedican recursos públicos a la realización de este acto, estamos ante un delito de malversación de caudales públicos. Cometen desobediencia tanto las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, como los particulares que lo hagan. De momento, los tribunales se están moviendo en este «tridente delictivo», como lo ha denominado el juez de guardia de Terrassa.

Sin embargo, a pesar de su importancia, estos no son los delitos más graves. Lo más relevante de lo que está ocurriendo es el ataque directo a la Constitución española, ley de leyes.

El delito de rebelión es el tipo delictivo que recoge los atentados más graves contra la Constitución. La conducta típica consiste en alzarse violenta y públicamente para menoscabar el sistema constitucional democrático vigente, entre otras conductas, de manera particular (art. 472.5) declarando la independencia de una parte del territorio nacional. La rebelión es uno de los delitos más graves que contempla el Código Penal, y no podría ser de otro modo, puesto que protege la columna vertebral del sistema jurídico y democrático de todo el Estado. No está de más recordar que está castigado con pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo en el caso de los inductores o promotores, y de 5 a 10 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años a los que participen en la rebelión.

Otro delito que podría aplicarse es el delito de sedición (art. 544), que es un delito contra el orden público. Castiga con penas de hasta 15 años de prisión a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, o para impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. La pena es de prisión de 4 a 8 años para cualquier ciudadano que participe de la sedición, de 8 a 10 años a los líderes y de 10 a 15 a las autoridades. Se sanciona incluso a los que inducen, sostienen o dirigen la sedición.

No hay que olvidar los posibles delitos adyacentes que pueden darse en el campo de fuerza de estos hechos, como amenazas y coacciones, daños contra bienes, desórdenes públicos, atentados a la autoridad, lesiones...

Es cierto que estamos hablando en algunos casos de penas muy elevadas, pero acordes, según entiendo, a la entidad del delito cometido. Se trata nada más y nada menos del orden constitucional y del orden público, en definitiva, de la estabilidad política y jurídica del Estado.

No puede, por tanto, utilizarse como argumento para blindar estos hechos que, como convocar un referéndum unilateral de independencia no es delito, no puede actuarse penalmente contra quienes lo convocan. Eso es engañar a la opinión pública.