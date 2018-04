'El pequeño Nicolás' pide perdón al CNI y admite un «trastorno de personalidad» Francisco Nicolás Gómez, el 'pequeño Nicolás', posa ante el Senado hace tres años. :: alberto ferreras La defensa del presunto estafador pide la eximente completa para no pagar una multa de 180.000 euros al Estado por injurias graves MATEO BALÍN MADRID. Miércoles, 25 abril 2018, 00:31

«Vengo de una familia militar por parte de padre, madre, tíos y abuelos, de rangos superiores del Ministerio de Defensa, que me han inculcado respeto a las instituciones y a quienes trabajan para todos nosotros. Si he dicho algo que ha podido injuriar al CNI no tengo problema en pedir perdón y retractarme, pues lo último que quería era perjudicar a cualquier institución o persona». Francisco Nicolás Gómez Iglesias agachó ayer la cabeza en el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid tras pronunciar la última palabra. Fue en el transcurso del juicio por un delito de injurias graves al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el que la Abogacía del Estado -tras presentar la pertinente querella en su día- le reclama 180.000 euros de multa por asegurar en dos medios de comunicación que colaboraba con los servicios de inteligencia y que espiaban de forma ilegal.

«Soy un 'charlie' del CNI y sé que el Centro espía ilegalmente cuando alguien representa un problema para personalidades del Estado», dijo el presunto estafador en el programa 'La Noria' de Telecinco y en el diario 'El Mundo' en noviembre de 2014, un mes después de su detención por parte de la unidad de Asuntos Internos de la Policía. Lejos queda aquel pavoneo mediático de 'el pequeño Nicolás', que ahora asume que se le acercan varias causas judiciales donde está investigado y se enfrenta a penas de prisión por diversos delitos.

La estrategia utilizada es alegar un trastorno de la personalidad. Así lo manifestó su defensa y ratificaron los peritos psiquiatras en busca de atenuantes. Si se confirma este supuesto, la Abogacía del Estado, en representación del CNI, pedirá que la multa se rebaje a entre 72.000 y 108.000 euros, mientras que la Fiscalía solicitó 5.400 euros al considerar que se trata de un delito de calumnias con publicidad.

Por su parte, la defensa del joven reclamó la absolución al estimar que no es imputable por eximente completa al padecer un trastorno de la personalidad que hace que distorsione su percepción de la realidad y no sea consciente de las consecuencias jurídicas de sus actos. Mientras tanto, los psiquiatras forenses señalaron que sufre un trastorno de la personalidad de carácter narcisista. Se trata de un trastorno grave hasta el punto de vivir en una realidad paralela con la ideación de ser una persona importante.

228.571 euros en 'GH VIP'

Francisco Nicolás ya fue condenado en 2016 por otro juzgado por estos hechos a 4.320 euros de multa por calumnias en una sentencia anulada por la Audiencia Provincial Madrid, que estimó la alegación del acusado de que tenía que haber testificado el comisario Eugenio Pino, que se personó ayer pero a cuyo testimonio renunció la abogada defensora.

El letrado del Estado apuntó que, aunque sea condenado, 'el pequeño Nicolás' seguirá ganando dinero, ya que solo por su paso por el programa 'Gran Hermano' Vip obtuvo 228.571 euros, lo que ha calificado de «indignante» y ha añadido que lo que buscaba en sus entrevistas era ir a las televisiones con ánimo de lucro. Por eso pidió ser «contundentes» en estos casos para «evitar que cualquier ciudadano pueda hacerse famoso diciendo cosas que no son ciertas».

La fiscal señaló que la defensa aportó una grabación de mala calidad realizada con un móvil en la que personas no identificadas al parecer dicen que el teléfono del joven estaría 'pinchado', pero estimó que no es suficiente para acreditar que eso fuera así. Ha añadido que, en todo caso, no es imputable por su enfermedad y ha alegado «error judicial» al no practicarse hace cuatro años un examen psiquiátrico.