Pedro Sánchez se reafirma en el 'no es no' a las cuentas Rechaza de plano prestar diputados al PP e insta a Rajoy a someterse a una cuestión de confianza si fracasa la tramitación de los Presupuestos A. A. Martes, 3 abril 2018, 00:09

madrid. El PSOE no prestará «al azar» cinco de sus diputados, tal como le ha pedido el PP, para que salgan adelante los Presupuestos. Pedro Sánchez se reafirmó este lunes en su política del 'no es no' e insistió en que los socialistas no darán la más mínima facilidad al Gobierno en el trámite parlamentario de las cuentas. Para el líder del PSOE, sería «una frivolidad» que «un partido serio» como el suyo accediese a lo que piden los populares.

Sánchez fue conciso a la hora de posicionarse sobre el proyecto de Presupuestos que este martes llegará al Congreso. Se trata, dijo, de unas cuentas que se presentan con medio año de retraso y que contemplan continuar con la línea de recortes impuesta por Mariano Rajoy desde su llegada a la Moncloa en diciembre de 2011. «Buscan consolidar un Estado social mínimo, 'low cost'», resumió. Nada que ver, por lo tanto, con la percepción de los populares, que creen haber registrado los Presupuestos «más ambiciosos» de la historia.

Si las cuentas son rechazadas, el siguiente paso de Mariano Rajoy deberá ser someterse a una cuestión de confianza. Así lo sostuvo al menos este lunes el líder socialista, quien añadió que ésta sería la prueba del algodón para saber si el Ejecutivo está «agotado y finiquitado».

Lo que eludió valorar el secretario general del PSOE es si desde su formación se presionará a Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, para que se oponga a las cuentas. Sánchez se limitó a comentar que Quevedo «es libre de votar lo que considere oportuno». Precisamente, este lunes Unidos Podemos exigió a los socialistas que impongan su jerarquía sobre su socio electoral canario. Noelia Vera, coportavoz de la formación de Pablo Iglesias, consideró que sería inaceptable compartir lista electoral con quienes apoyan unas cuentas que «consolidan la miseria». «Ya está tardando en hablar con su aliado», concluyó la dirigente podemista.