PDeCAT y ERC pronostican que mañana Rajoy hará «el ridículo» La diputada de la CUP Mireia Boya advierte a los partidos catalanes de Podemos que apoyen la consulta porque «no os perdonaremos nunca» R. C. BARCELONA. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:46

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, grantizaron ayer que mañana habrá referéndum pese al rechazo del Estado. Pascal pronosticó que todos los intentos de impedirlo fracasarán: «Harán el ridículo».

Lo dijo anoche en el mitin final de campaña organizado por las entidades y partidos soberanistas, celebrado en la Avinguda Maria Cristina de Barcelona, donde la líder del PDeCAT apostó porque los catalanes «desbordarán las urnas de votos» y podrán luego proclamar la independencia de Cataluña. «Ningún juez, ningún Guardia Civil, ningún tribunal y ningún político español, y menos el señor Rajoy, podrán frenar aquello que es imparable. Somos la libertad», afirmó para mostrarse convencida de que este domingo Cataluña tendrá la atención de la comunidad internacional.

La primera secretaria de ERC, Marta Rovira, tachó de represión política y persecución lo que los independentistas han sufrido las últimas semanas, advirtió de que hay que ir a votar porque sólo el pueblo de Cataluña tiene la posibilidad de construir una nueva república en toda Europa: «El domingo lo ganaremos todo». «Viva los claveles, las cacerolas y las canciones. ¡Qué aprendan! ¡Así se hace la democracia!», ha criticado en referencia a las actuaciones jurídicas y policiales del Estado para impedir el 1-O, que considera que los independentistas han sabido resistir.

Por su parte, la diputada de la CUP, Mireia Boya, exigió a los 'comuns' que apoyen sin fisuras el referéndum de independencia y les advirtió de las consecuencias de no hacerlo: «Si no lo hacéis, Roma no paga a traidores. Tenemos memoria y no os perdonaremos nunca».

Boya se dirigió a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados a Cataluña para el referéndum: «Iros a casa. No os queremos. Sois fuerzas de ocupación», y se mostró convencida de que el referéndum servirá para proclamar una república catalana. Y es que para el secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, lo importante es que «el día 1 hay un pueblo que quiere votar y que no tiene miedo». Fachin celebró que tanto los que quieren el 'sí' como el 'no', como los que se abstendrán y los que todavía no lo tienen claro están «defendiendo libertades juntos». El líder de EUiA, Joan Josep Nuet, recordó que la defensa de las libertades hay que mantenerla más allá del 1-O y que para ello será necesaria la unidad de todos los catalanes, «los que han votado que 'sí', nos que han votado que 'no', 'blanco y también los que no han ido a votar que son el pueblo de Cataluña».

En su turno, el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, aseguró que Mariano Rajoy envió agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional porque «quiere que haya violencia» en Cataluña, pero ha asegurado que los catalanes son pacíficos. El concejal del equipo de gobierno de la alcaldesa Ada Colau pidió al presidente del Gobierno: «Llévese los barcos -donde están los agentes- a salvar refugiados, llévese a la Guardia Civil a perseguir corruptos. Usted forma parte de la España en blanco y negro».

Al cierre de esta edición aún no había tenido lugar al intervención de Carles Puigdemont en el acto.