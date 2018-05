Los partidos del pacto antiterrorista, incapaces de cerrar una declaración conjunta sobre el fin de ETA El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. / Efe ERC se suma al boicot del PNV y no asiste a la llamada de Zoido MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 10 mayo 2018, 14:50

La reunión hoy del Pacto Antiterrorista sobre el final de ETA se ha saldado sin una declaración conjunta de los partidos para escenificar la unidad frente a la banda terrorista que durante 59 años sembró de violencia España.

El Ministerio del Interior, que barajó la posibilidad de que del encuentro de hoy saliera un comunicado conjunto que certificara que ETA no se ha disuelto voluntariamente sino que ha sido derrotada, finalmente descartó la idea ante las divergencias entre los diferentes partidos y la imposibilidad de llegar a un texto común que firmaran todas las fuerzas que hoy han participado en el encuentro: PP, PSOE, Podemos (como observador), Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Partido Aragonés, Coalición Canaria, PDeCAT y UPyD. A la ausencia ya anunciada del PNV, que ya anticipó que no iba a participar en este foro por considerar que no es útil tras el fin de la banda, se unió el boicot de ERC, que ni siquiera respondió a la invitación de Juan Ignacio Zoido para avisar que no participaría en el pacto.

Zoido ha querido restar importancia a la imposibilidad de los partidos para ponerse de acuerdo en un texto de mínimos. «No se trataba de una declaración programática y de estar pendientes de una coma», ha apuntado el ministro, quien ha asegurado que la reunión de hoy (que ni siquiera ha querido denominar Pacto Antiterrorista como sí hizo Rajoy) era que la Policía, la Guardia Civil y el CITCO informarán a los partidos sobre el estado de la lucha antiterrorista y «mantener la unidad» de las fuerzas políticas. «Lo importante no era el formato ni el nombre», ha llegado a afirmar el ministro, quien, no obstante, se ha felicitado de que se haya «alcanzado un mínimo consenso democrático», aunque sin documento alguno.

«El anuncio de ETA no va a cambiar nada. No va a haber impunidad. Los terroristas no van a conseguir nada ahora. La derrota de ETA es un logro de toda la sociedad», han sido algunos de los mensajes que ha lanzado el Gobierno a las fuerzas políticas, al tiempo que ha puesto en valor el papel de las víctimas en este proceso.