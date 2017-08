Los partidos escenifican su unión pese a discrepar sobre el pacto antiyihadista El diputado de Podemos, Rafael Mayoral, ayer, durante el encuentro del pacto antiyihadista :: J.J.Guillén / Efe Zoido invita sin éxito a Podemos y los nacionalistas a firmar el acuerdo, aunque los partidos garantizan al Ejecutivo su lealtad NURIA VEGA MADRID. Lunes, 21 agosto 2017, 23:58

El Gobierno y los partidos, salvo EH-Bildu, se esforzaron ayer por obviar las discrepancias de fondo, que las hay, y proyectar la imagen de unidad de las fuerzas políticas frente a la amenaza del terrorismo. Ese es el valor que los asistentes a la reunión del pacto antiyihadista le dieron al encuentro de este lunes en el Ministerio del Interior. La pretensión del Ejecutivo de que Podemos, PNV, PDeCAT y Esquerra se integren como socios, y no como observadores, en este foro, no obtuvo, en cambio, la respuesta que el PP buscaba.

La invitación la extendió el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido. «Representaría esa unión y esa respuesta unitaria contra el terrorismo», apuntó. Pero tanto la formación de Pablo Iglesias como los grupos nacionalistas entendieron que ayer no era el día para entrar a detallar los motivos por los que en 2015 ya rehusaron estampar su firma en el pacto antiterrorista. Todos coincidieron en que el objetivo de esta semana es el de visualizar que no hay fisuras en la condena de los atentados de Barcelona y Cambrils. «Hay un consenso que está por encima de este acuerdo», ensalzó el responsable de Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, que no se plantea suscribir el documento que sustenta el foro.

En realidad, el pacto fue construido por PP y PSOE en febrero de 2015 tras el atentado a la revista francesa 'Charlie Hebdo', a iniciativa del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y contemplaba reformas en materia penal que levantaron suspicacias en muchos de los grupos parlamentarios de la oposición.

El acuerdo entre ambas formaciones se desarrolló en una proposición de ley, cuyo primer borrador recogía la figura de la prisión permanente revisable para los actos de terrorismo con resultado de muerte y dejaba el delito de adoctrinamiento pasivo en unos términos que resultaron demasiado generales. Para mantener el consenso con el PSOE, el PP accedió a emplear la expresión «máxima pena privativa de libertad» para este tipo de asesinatos. Y se especificó que sólo sería sancionable la consulta de páginas webs con contenido yihadista si se hacía con intención de integrase en una banda o perseguir sus mismos fines.

En la práctica, los partidos más recelosos creyeron que las reformas avalaban la prisión permanente y que podían conllevar un recorte de libertades. Las «prisas» y la negociación bilateral de PP y PSOE fueron también censuradas.

Meses después, en noviembre de 2015, los ataques en París y la disposición de Ciudadanos a sumarse al acuerdo, llevaron a los dos partidos firmantes a abrir el pacto a otras formaciones políticas. Fue entonces cuando lo suscribieron la organización de Albert Rivera, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Partido Aragonés, UpyD y Unió. Todos ellos miraron ayer a las fuerzas restantes.

Reformar el foro

Ni el PNV ni el PDeCAT descartaron estudiar en el futuro la posibilidad pasar a formar parte del foro. Especialmente si el texto puede ser revisado, actualizado y reformado con un mayor consenso. En todo caso, Podemos no considera un problema no figurar en el papel cuando se asiste «con lealtad» a los encuentros del pacto antiterrorista, aun como observador. Es más, defiende que esta opción que se les ha concedido es una muestra de que «los terroristas no van a tener la posibilidad de acabar con el pluralismo político».

La portavoz parlamentaria de los socialistas, Margarita Robles, llegó incluso a considerar «accesorio» este debate y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, también agradeció la asistencia de los no firmantes. Ambos coincidieron en lo satisfactorio de la reunión de ayer y del contacto «permanente» mantenido en los últimos días con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ciudadanos sí quiso, además, lanzar una propuesta con el ánimo de mejorar la operatividad del pacto antiterrorista. Villegas solicitó reuniones periódicas que vayan más allá de las que se convocan tras cada atentado e instó al Gobierno a elaborar un informe, una vez finalizada la investigación, para analizar lo que ha funcionado correctamente en la gestión del día después de los atentados de Cataluña y estudiar los puntos débiles del sistema.