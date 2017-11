La participación favorece a Iglesias en las primarias de Podem En los dos primeros días de la consulta ya han votado más inscritos que en la asamblea en la que se eligió líder a Dante Fachín A. AZPIROZ Viernes, 3 noviembre 2017, 00:56

madrid. Pablo Iglesias tiene motivos para ser optimista en las primarias que Podem celebra para decidir si el partido concurre a las autonómicas junto a Catalunya en Comú, la formación de Ada Colau. En los dos primeros días de la consulta, que se prolongará hasta el próximo martes, han votado más de 8.000 de los 56.000 inscritos en Cataluña. La participación supera así con creces la de la última Asamblea Ciudadana. Entonces, Albano Dante Fachín, el líder de Podem ahora enfrentado con la dirección nacional, se hizo con la Secretaría General regional con 2.453 votos sobre los 6.927 emitidos.

A priori, la participación favorece a Iglesias y su objetivo de que las bases avalen la alianza con el partido de Ada Colau, máxime cuando Fachín avanzó que no participará en la consulta al considerarla que es contraria a la «práctica democrática». El secretario general de Podem basa su afirmación en que la votación fue impuesta desde Madrid. También en que se prolongará hasta el martes, día tope, por otro lado, para registrar ante la Junta Electoral las coaliciones que se presentarán a las autonómicas del 21 de diciembre. Por tanto, sostiene Fachín, no se ha dado posibilidad a discutir otras opciones -como pactar con Esquerra y la CUP- y las bases solo pueden escoger entre concurrir con Catalunya en Comú o en solitario.

No se va

El líder de Podemos en Cataluña respondió ayer a las voces dentro del partido que le han pedido la dimisión. Entre ellas la de Iglesias, que el lunes le conminó a marcharse a Esquerra o la CUP. Pero la renuncia no figura entre los planes de Fachín. «Obviamente tenemos diferencias, pero en aquello importante que defendemos seguimos estando de acuerdo. Si no, yo no estaría en esta organización», señaló. La dirección nacional, sin embargo, no es de la misma opinión. Para ella, Fachín «está fuera del partido» y se ha invalidado al caminar por libre para dirigir la organización territorial.

Así, para Madrid solo falta que se confirme su salida, ya sea mediante una dimisión por voluntad propia, más si pierde la consulta, o forzándose una Asamblea Ciudadana extraordinaria que elija un nuevo líder para Podem.