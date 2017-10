'¿Parlem? ¿hablamos?', un movimiento blanco y sin banderas

Ni con el Gobierno central ni con la Generalitat, sino con el diálogo. El movimiento ciudadano denominado '¿Parlem? ¿Hablamos?» ha convocando, a través de las redes sociales, manifestaciones a favor del diálogo ante ayuntamientos de toda España para el mediodía de este sábado pidiendo que se acuda con ropa, carteles y manos blancas y se dejen de lado las «banderas» de uno y otro tipo.

A través de redes como Facebook, Twitter y Whatsapp, dicho movimiento ha difundido el llamamiento a concentrarse. La convocatoria va acompañada de un manifiesto en el que se subraya que «es hora de decir que España es un país mejor que sus gobernantes», que «han sembrado el odio, nos enfrentan y nos dividen».

«Si no intervenimos como sociedad, España se convertirá en un país difícil de habitar. Por eso, debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía y salir el próximo sábado, con ropa blanca, lazos y carteles blancos, para mostrar que no queremos que nos utilicen, nos enfrenten y nos mientan, que somos muchos más y que esto no lo resuelven ellos, sino la gente, el diálogo y la convivencia», se añade en el manifiesto.

Con la confianza de que «la convivencia es posible», se emplaza a «decir basta ya a esta espiral, frenar, sentarnos y pensar nuestro país», puesto que «es mediante la democracia, la escucha y el diálogo como se alcanzan pactos sociales sólidos y duraderos».

Además de este manifiesto, en otros mensajes de Whatsapp en que se difunde esta convocatoria se recalca que a la manifestación se acuda «sin banderas nacionales de ningún lugar, ni de partidos o sindicatos» ante los ayuntamientos del país.

Hay una cuenta en Facebook con cerca de 6.000 seguidores que promueve la convocatoria. En Twitter, la cita se promueve con una etiqueta tanto en castellano, #hablemos, como en catalán, #parlem.