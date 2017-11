El Parlamento vasco tampoco reconoce la república catalana El lehendakari Iñigo Urkullu, durante la sesión de ayer en el Parlamento vasco. :: igor aizpuru OCTAVIO IGEA BILBAO. Viernes, 17 noviembre 2017, 00:15

En contra de reconocer oficialmente la república catalana pero a favor del 'procés'. En ese estrecho margen se mueve la mayoría nacionalista del Parlamento vasco, que ayer dio la espalda a EH Bildu y a su petición para avalar la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI) pero mostró su disposición a «acompañar» el proceso constituyente impulsado por el Parlament el pasado 27 de octubre. Lo hizo a través de una moción del PNV que secundó la coalición abertzale y en la que también se carga con dureza contra el Gobierno central por la aplicación del artículo 155 de la Constitución para la intervención del Govern. «Amputan la representación institucional y el autogobierno», señala el documento. Podemos se abstuvo y PSE y PP lo rechazaron.

EH Bildu planteó un reconocimiento explícito de la república catalana como un estado independiente y a su estrategia, algo que no ha hecho ninguna cámara autonómica hasta la fecha. La coalición no tuvo éxito porque ningún otro grupo secundó su propuesta, así que decidió retirarla y adherirse en el último momento a la alternativa presentada por el PNV, menos ambiciosa y mucho más comedida y ambigua en su enunciado, para conseguir lanzar al menos un guiño al desafío rupturista. «Cataluña y Euskadi lograrán lo que buscan más pronto que tarde, aunque aún pasarán años hasta que podamos celebrarlo con fuegos artificiales», auguró la portavoz de la formación de la izquierda abertzale, Maddalen Iriarte.

Debate fantasmal

Con la crisis catalana en plena fase de enfriamiento, el resto de partidos no pasaron por alto la «obsesión» de EH Bildu por vincular a las instituciones vascas con la independencia de Cataluña, y así coincidieron en reprocharlo el socialista José Antonio Pastor -«este es un debate fantasmal sobre algo que no pasa de ser el deseo de una parte de los catalanes»- y el portavoz de Podemos Lander Martínez: «Quieren pescar en río revuelto». «Es exótico que nos pidan reconocer algo que no existe», añadió el portvoz popular Borja Sémper.

Los independentistas ya intentaron a comienzos de semana que las Juntas Generales de Guipúzcoa (parlamento provincial) reconocieran la república catalana proclamada el 27 de octubre, pero retiraron su propuesta al constatar que no iban a lograr el apoyo del resto de fuerzas.