«Los papeles de Bárcenas son absolutamente falsos; jamás cobré sobresueldos en B»

Mariano Rajoy apuró ayer uno de los peores tragos en su dilatada carrera política en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Durante cerca de dos horas, las partes personadas en el juicio por el 'caso Gürtel' (época primera, años 1999-2005) realizaron un centenar de preguntas al presidente del Gobierno, que declaró como testigo en su condición de secretario general del PP en 2003 y máximo responsable del partido a partir de 2004, después de que José María Aznar le designara como sucesor.

Rajoy llegó a la sede del tribunal en San Fernando de Henares, a 20 kilómetros al este de Madrid, diez minutos antes de las diez de la mañana, hora en la que estaba citado. Sus asesores desecharon días atrás la posibilidad de que hiciera el 'paseíllo' habitual para acusados y testigos, apenas diez metros desde la acera hasta la puerta de entrada del edificio judicial, en lo que se viene a conocer como la 'pena de telediario'. Prefirieron eludir a las cámaras y minimizar el impacto mediático al entrar en coche oficial por el garaje.

De este modo, pese a que Rajoy no declaraba como presidente del Gobierno sino como «ciudadano» responsable del PP, como quedó claro en autos, el trato institucional que se le dio fue más bien el primero. Accedió por el garaje de jueces y fiscales, fue recibido por el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro en un reservado «a modo de cortesía», según confirmaron fuentes del tribunal, y le prepararon un sitio especial en la sala de vista. Una mesa a la misma altura que el estrado de magistrados, colocada a su derecha. No ante la ley, sino a la misma altura, una decisión que permitió desdramatizar el difícil momento.

CUESTIONES ESPINOSASSobresueldos «Cobrábamos un sueldo de diputado y un complemente que abonaba el partido y que se declaraba a Hacienda» Caja B «Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me importaba era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran positivos». Donaciones constructores «Nunca oí hablar de financiación ilícita, ni de donaciones en efectivo, ni ningún empresario me habló de una donación: no sé si se ha confundido de testigo, señor letrado». Bárcenas y SMS «Estábamos en un contexto temporal diferente. Tengo la costumbre de responder a los mensajes. Respondí y eso es todo» Relación con Correa «No conocía a Correa. Si le conocía era de saludarlo en algún acto, cosa que no puedo afirmar con nitidez». ¿Obras en la sede del PP «Sé que se estaban haciendo obras en Génova porque veía a los operarios».