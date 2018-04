«Jamás he pagado un céntimo a un partido político» Juan Miguel Villar Mir. Villar Mir y su yerno López Madrid se desvinculan de los apuntes de Bárcenas y Granados que les implican MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Miércoles, 25 abril 2018, 00:31

Ambos aparecen en el epicentro de las supuestas tramas de corrupción que salpican al PP nacional y al de Madrid. Pero el expresidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid, exconsejero de esta misma compañía e implicado en otros sumarios judiciales, lo negaron todo ante la comisión de investigación que en el Congreso de los Diputados investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular.

Los dos sostuvieron que los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas y del exconsejero madrileño Francisco Granados que señalan a OHL y a ellos mismos como una de las principales fuentes de financiación en B del partido son falsos.

Villar Mir, ministro de Hacienda en 1975, en los coletazos de la dictadura franquista, fue tajante ante los diputados. «Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España», afirmó, al tiempo que negaba de forma, igualmente vehemente, la veracidad de los pagos de 530.000 euros que aparecen en los registros «extracontables» que Bárcenas anotó como donaciones ilegales vinculadas a Villar Mir en 2004, 2006 y 2008. «Es todo una invención de Bárcenas», llegó a decir antes de recordar que las acusaciones contra él en la pieza separada sobre la financiación irregular del partido del Gobierno se han sobreseído.

Villar Mir, quien también negó las acusaciones del jefe de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, que igualmente le señalan como financiador en negro del PP, insistió en sede parlamentaria que jamás pagó el tributo del 3% en dinero irregular al partido a cambio de obra pública. Ni en España, reiteró, ni tampoco en el extranjero. «Son graves falsedades», apuntó.

El expresidente de OHL solo admitió una ayuda a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar, pero sin contrapartida alguna a cambio. Reconoció que lleva «bastante años dando una pequeña donación» (nunca más de 25.000 euros al año) a la institución que lidera el exjefe del Ejecutivo. «Estoy seguro de que el poco dinero que le he dado a FAES no ha salido de FAES al PP, de lo contrario no se lo habría dado», apostilló.

Villar Mir, todavía señalado en los sumario de los caso Lezo y Púnica sobre las irregularidades contables del PP en Madrid, no obstante, no puso la mano sobre el fuego sobre su yerno, Javier López Madrid, relacionado con investigaciones sobre un acoso a una conocida médico de Madrid y examigo de la reina Letizia. López Madrid está siendo investigado por el pago de cerca de 2,1 millones euros de forma irregular al PP madrileño para financiar las elecciones autonómicas de 2011 y las europeas de 2014.

Sus iniciales (JLM y JM) aparecen en la agenda de Francisco Granados. «Debe haber decenas de miles de personas que coincidan con esas iniciales», señaló al tiempo que negaba haberse repartido medio millón de euros con Granados, como atestiguan los sumarios judiciales.