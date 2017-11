¿Y quién paga todo este viaje a Bruselas? Miércoles, 8 noviembre 2017, 00:29

«Si vienen aquí 200 alcaldes y lo que os preocupa es eso, yo creo que erráis el tiro». Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios, no entendía cómo los corresponsales de Bruselas podía preguntar si la factura de fletar un avión, alquilar autobuses en Bruselas y alquilar la sala principal en el museo de Bellas Artes de la ciudad se pagaba con dinero público. Y claro, fue decir eso y no preguntar de otra cosa. «Cada alcalde ha pagado lo suyo», zanjó. ¿Y la sala? Dudó, pero dijo que «los eurodiputados» de ERC y el PDeCAT, unos políticos que negaron no saber nada del asunto. Al final, fuentes de la asociación matizaron que se había equivocado y que lo sufragaban ellos.

Sin embargo, el relato era diferente en función de a quién se le preguntaba. «Hay de todo. Hay alcaldes que se han pagado el billete y hay alcaldes a los que se lo paga el Ayuntamiento. Ha sido una decisión personal», explicó la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó (PDeCAT) que «entendió que era un acto institucional», así que lo pagó su Consistorio.