El padre de Diana Quer a la madre de 'el Chicle': «No eres culpable»

El padre de Diana Quer reveló ayer que llamó por teléfono a la madre del autor confeso del asesinato de su hija, José Enrique Abuín 'el Chicle', para transmitirle en persona su «solidaridad», su «pena» y su «perdón».

«Cuando vi a la madre aparecer en los medios de comunicación llorando del modo que lo hizo, la llamé y le dije: 'Señora, usted no es culpable, tiene todo mi perdón'», explicó Juan Carlos Quer en la Cadena Ser. «Puedo asegurar -añadió- que esa persona, en un entorno como Rianxo, está condenada de por vida». El padre también lamentó la situación de las hermanas de 'el Chicle' y de su hija de trece años. «Por mi parte, toda mi solidaridad y toda mi pena a esa familia y a su hija a la que ha destrozado su vida, pobre niña», dijo.

Quien no cuenta con el perdón de la familia Quer es Rosario R., la mujer de 'el Chicle'. De hecho, la acusación particular que representa a los progenitores de la joven asesinada ha presentado un recurso contra su desimputación judicial por «muchas razones». «Su señoría tomó una determinación que fue darle la consideración de investigada; no se ha practicado ni una diligencia y los resultados previos a la autopsia no descartan la participación de terceras personas; por ello, cuando menos, (el archivo) parece precipitado», indicó Quer.

El padre de Diana también se refirió a la plataforma 'Tu protección es nuestra lucha' que ha puesto en marcha a través de change.org, junto a otras familias que han sufrido el asesinato de sus hijos, como los padres de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, o de Ruth y José Bretón. El objetivo de la iniciativa es evitar que el Congreso anule la prisión permanente revisable, una propuesta que se encuentra en tramitación en la Cámara baja y que, en principio, goza de los apoyos necesarios para salir adelante.

«Lo único que buscamos transmitir es que queremos proteger a nuestros hijos», justificó Quer, quien defendió el mantenimiento de la «prisión permanente revisable» en aquellos casos de «extrema gravedad, cometidos sobre niños inocentes, o casos como el de Diana».