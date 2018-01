Un organismo internacional que vela por la democracia Jueves, 4 enero 2018, 00:27

El Consejo de Europa es un organismo internacional continental, aunque totalmente ajeno a la Unión Europea. Nacido en 1949 a instancias de Winston Churchill, su objetivo principal es la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos. Se trata de la institución de este tipo más antigua del continente y engloba a la totalidad de los países europeos con la única excepción de Bielorrusia, único país que no cumple con los requisitos para integrarse en el organismo ante las dudas de su respeto a los derechos humanos, si bien Minsk ha presentado una solicitud de ingreso que no ha sido respondida hasta el momento.