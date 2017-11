ANC y Òmnium fletan 5 vuelos para la manifestación de Bruselas

La ANC y Ómnium llevarán el próximo 7 de diciembre a Bruselas, en plena campaña electoral, la movilización secesionista, y organizarán una manifestación, en la que reclamarán a la UE que se implique en la cuestión catalana. Las dos plataformas secesionistas presentaron ayer los preparativos de la movilización, que esperan que supere de «largo» las 15.000 personas. De momento, las dos entidades ya han contratado cinco vuelos chárter para el traslado de manifestantes desde Cataluña, y 70 municipios preparan viajes en autobús, bajo el lema 'Europe Wake up! Help Catalonia,' con el que pedirán a las instituciones europeas que «dejen de dar la espalda a un problema que no es interno sino europeo», según el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro.

El recorrido de la manifestación está aún sin cerrar, pero se da por hecho que pasará cerca de las instituciones europeas. Y podría concluir con las intervenciones de los miembros del anterior Gobierno catalán huidos a Bélgica, como Carles Puigdemont y los cinco exconsejeros que aún permanecen en la capital belga.