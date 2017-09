El 1 de octubre, «un estreno absoluto nos espera» Martes, 26 septiembre 2017, 00:35

«¡Salud y urnas!», desean los representantes de la plataforma 'El Teatro con el Referéndum', que hacen campaña ante la entrada del Liceu. Son personas vinculadas con las artes escénicas que se apostan cada tarde delante de algún teatro, reparten octavillas con su lema 'votar o votar, esa es la cuestión' y pronostican que, a partir del 1 de octubre, «un estreno absoluto nos espera». No se trata de desconocidos: en plena bronca con una agente de la Guardia Urbana está Joan Lluís Bozzo, director de la compañía Dagoll Dagom.

«En Cataluña se va a votar, se va a ganar, van a desplegar una solución de fuerza y se va a declarar la DUI (declaración unilateral de independencia). Que no nos digan más que vayamos por los cauces legales: no hay peor sordo que el que no quiere oír», reprocha Bozzo. A los responsables de la plataforma les gusta comparar la consulta con el «veredicto final» que da el público cuando baja el telón: «De la misma manera que los espectadores tienen la última palabra, no podemos más que defender el derecho democrático a que los catalanes expresen libremente el voto».