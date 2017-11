«Van ocho pateras, esto es una locura» Tres inmigrantes saludan desde la patrullera Guardamar Calíope ante la mirada de miembros de Salvamento Marítimo. :: pablo sánchez / agm Tres centenares de inmigrantes llegan en un mismo día a las costas de Murcia en la peor oleada de pateras registrada en la zona RAÚL HERNÁNDEZ CARTAGENA. Domingo, 5 noviembre 2017, 00:25

Veinticinco pateras se amontonan al fondo del muelle de Santa Lucía de Cartagena chocando unas contra las otras al ritmo pausado de las ondas del mar. Son algunas de las 62 barcas que llegaron el pasado mes de octubre con 705 inmigrantes a bordo. Son pequeñas, frágiles, apenas cuatro o cinco metros de eslora. Todas del mismo modelo, mismos colores, casco blanco y cubierta azul. Solo tres de ellas son diferentes al resto. Una lancha y dos pequeños botes de pesca de madera. «En esas los inmigrantes sí sufrieron en el mar, no los acercaron a la costa los barcos nodriza de las mafias», comenta un funcionario del puerto apoyado en una barandilla.

Son las nueve de la mañana del viernes y en Capitanía Marítima de Cartagena avisan de que el patrullero Infanta Elena de la Armada ha avistado dos pateras con catorce personas a bordo a 40 millas y que la embarcación de salvamento Guardamar Calíope ha salido en su busca.

Se trata del primer aviso de la peor oleada de pateras que se recuerda en Murcia. Efectivos de Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Armada vivirían una auténtica emergencia humanitario, algo nunca visto en años en la Región, propiciada por los últimos coletazos del buen tiempo. En total, 284 'sin papeles' arribarían al puerto en 26 barcazas durante toda la jornada que se prolongaría hasta las tres de la madrugada del sábado.

Salvamento Marítimo, Guardia Civil y varias ONG trabajaron 24 horas sin descanso

A la deriva

A las diez de la mañana, el Centro de Coordinación de Salvamento recibe un nuevo aviso. Un buque de pasaje ha divisado otros dos botes a la deriva. Desde la torre les piden que mantengan su posición y esperen a la patrullera. «Les he dicho que aguarden junto a las pateras, que no se vayan. Nos han dicho que la gente está nerviosa en los botes, que están haciendo señales y no quiero que pase nada», explica por radio una operadora al patrón de la Guardamar Calíope. El puesto de mando comienza a ser un hervidero. La situación de emergencia empeora cada vez que aparece en pantalla un nuevo punto de avistamiento. En escasos diez minutos se ha pasado de cinco a siete pateras. Son las once de la mañana y la embarcación de intervención rápida Salvamar Mimosa sale para unirse al operativo junto con las patrulleras de la Guardia Civil y la Armada. Otra neumática de Cruz Roja zarpa y espera fondeada a una milla del puerto a que lleguen los primeros rescatados. A los cuatro tripulantes de la ONG les acaban de comunicar que han localizado otra más. «Van ocho y un centenar de personas, esto es una locura», indica uno de los rescatadores.

Su actuación es doble en el operativo. Por un lado, realizan una labor de escolta. «Este es un momento clave, ya que las personas auxiliadas se ven cerca de tierra y se suelen poner nerviosos. Alguno ha llegado a tirarse al mar», explica un tripulante. Su otro cometido es interceptar y liberar a las embarcaciones de salvamento de las pateras que remolcan antes de entrar a puerto. Llega la patrullera con tres botes. Los voluntarios de la organización humanitaria los amarran a babor, a estribor y a la popa de 'la goma'.

En la cubierta de la Guardamar Calíope algunos observan la operación. Varios alzan los brazos y saludan haciendo el signo de victoria. Otros sonríen a los objetivos de las cámaras que les fotografían y les graban. Para los primeros 39 'sin papeles' que van a tocar tierra hoy es una llegada triunfal, un «ha valido la pena», y un «es mi oportunidad». Mientras, para el único inmigrante que está en pie ajeno a todo y hablando con su móvil es un «hemos llegado, todo ha ido bien. Lo he conseguido».