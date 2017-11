La número dos de ERC se «siente segura» para ser presidenta Los republicanos denuncian que hay partidos que parten con ventaja porque no tienen líderes encarcelados C. REINO BARCELONA. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:45

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, oficializó ayer sus aspiraciones a ser la próxima presidenta de la Generalitat en caso de victoria y en el supuesto de que Oriol Junqueras no salga de la cárcel. Informó que ha recibido el beneplácito del presidente del partido para coger las riendas republicanas a partir del 21 de diciembre. «Le he prometido a Oriol Junqueras que asumiré lo que haga falta en estas elecciones. Asumiré el resultado de los comicios y me siento segura y muy bien acompañada e ilusionada», afirmó durante la presentación de la candidatura republicana para el 21 de diciembre.

Esquerra parte como favorita en las encuestas y por primera vez desde la Segunda República puede ganar unas elecciones catalanas. Se respira moral de victoria en la formación que ayer advirtió de que seguirá dando la batalla «pese a los informes de la Guardia Civil». «Hoy no estamos abatidos. Continuaremos defendiendo nuestras ideas», aseguró Rovira, después de que ese cuerpo armado le abriera una investigación por su responsabilidad en la organización del referéndum del 1-O.

Los republicanos presentaron la candidatura, y lo hicieron con críticas a otras formaciones que parten, a su juicio, con ventaja pues no tienen dirigentes encarcelados. Esquerra concurre junto a los exsocialistas de las plataformas MES y Avancem, y a los exconvergentes de Demòcrates. Al igual que Junts per Catalunya, dicen ser la lista transversal del independentismo.

Además de Junqueras y Rovira, integran las listas Carme Forcadell y Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, detenidos en septiembre, así como los exconsejeros encarcelados Romeva, Mundó y Bassa, y también Comín y Serret, fugados en Bruselas. En lo programático, Esquerra pretende «construir y edificar» de una vez por todas la república declarada el 27-O. «Esta lista busca parecerse lo más posible al país para derrotar el Estado en las urnas», remató Rovira.