Un nuevo ultimátum del secretario general Iglesias en Vistalegre II. :: r. c. Iglesias ya ha amenazado en otras ocasiones con marcharse, pero siempre ha salido victorioso gracias a la militancia A. A. MADRID. Domingo, 20 mayo 2018, 00:30

No es nuevo que Pablo Iglesias se lo juegue todo a una carta. Es más, ha hecho de ello un acto casi habitual. Estrenó la táctica en el proceso fundacional. En Vistalegre I se enfrentó a la alianza formada por Pablo Echenique, entonces adversario interno y hoy uno de sus más fieles colaboradores, y los anticapitalistas.

El secretario general formaba equipo entonces con Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Luis Alegre. El quinteto era imbatible, pero en cualquier caso Iglesias dejó claro que de no salir victorioso de la pugna se echaría a un lado y dejaría a sus adversarios gestionar el partido. El resultado fue aplastante, los estatutos propuestos por el equipo de profesores universitarios se impusieron con un 80% de los votos frente al 12% de sus rivales.

El siguiente gran desafío, y el mayor por el momento, se produjo en la siguiente Asamblea Ciudadana, celebrada en febrero de 2017. A ella se llegó con un partido roto por el choque de trenes de sus dos máximos dirigentes. Iglesias encontró en Errejón un peso pesado capaz de hacerle sombra entre las bases, algo que hasta entonces no había sucedido nunca.

El ex número dos de Podemos dejó claro desde un primer momento que no aspiraba a ocupar la Secretaría General, para la que de hecho no se postuló. Pero Errejón sí que presentó sus propias propuestas de reforma de los estatutos y sus candidatos al Consejo Ciudadano. La respuesta de Iglesias fue la misma que en Vistalegre I. A mi manera o sin mí. «Uno no puede confundir los deseos con la realidad. Si su lista se queda en minoría, uno no puede gobernar el partido. El líder de Podemos tiene que tener mayoría», zanjó.

Aunque los documentos avalados por Errejón y sus listas recibieron el apoyo de un tercio de las bases, Iglesias se hizo con el control del partido al recibir el apoyo de más del 50% de los inscritos. La amenaza de tomar la puerta de salida surtió su efecto. Durante la celebración de Vistalegre II algunos dirigentes regionales reconocían en privado no formar parte del 'pablismo' pero también que no había plan b a Iglesias. Y por eso le apoyaron frente a Errejón.

No siempre ha llegado tan lejos como para poner sobre la mesa su renuncia a la política. Tampoco es que le haga falta y es una bala que se guarda para las situaciones extremas. Iglesias maneja a la perfección el uso de las convocatorias para salir de los atolladeros que le salen al paso. Se posicionó en contra de la confluencia con Izquierda Unida en las generales de 2015, pese a que Alberto Garzón, quien aún no controlaba IU, le suplicó concurrir juntos a los comicios. El líder de Podemos se cubrió las espaldas con una votación en la que el 85% de los inscritos cerró la puerta a cualquier alianza con IU. En mayo de 2017, Iglesias y Garzón firmaron el 'pacto de los botellines' para presentarse a la repetición de las elecciones de la mano. De nuevo se convocó a la militancia, que en esta ocasión aprobó la confluencia con un 98% de síes.

En cada una de estas consultas resultó esencial el alto grado de aceptación que Iglesias tiene entre los suyos. Cuatro años al frente del partido y las luchas internas que se han vivido han mermado en parte este carisma, pero nadie en Podemos duda de que le queda el suficiente como para no tener que salir de la política por la puerta de atrás a causa de una casa de 600.000 euros.