Nueve federaciones españolas tienen su sede en Barcelona Cuatro de ellas son olímpicas, como la de Tenis, la primera que admitió un traslado en caso de una posible separación A. GÓMEZ Miércoles, 11 octubre 2017, 00:38

MADRId. Nueve federaciones deportivas españolas tienen su sede en Barcelona, aunque la de Tenis ya ha anunciado que, si llegase a culminar un proceso independentista, convocaría una asamblea general para decidir abandonar Cataluña. Además de la Federación Española de Tenis, también están ubicadas en Barcelona otras tres olímpicas (la de Pentatlón moderno, la de Montaña y Escalada y la de Deportes de hielo) y cinco no olímpicas: Actividades Subacuáticas, Baile Deportivo, Fútbol Americano, Esquí Náutico y Deportes para sordos.

En el caso del baloncesto, tanto la Asociación de Clubes (ACB) como la Euroliga también tienen su sede en Barcelona, aunque no tienen intención de trasladar sus respectivas sedes. Mientras la patronal de clubes que preside hasta el mes de noviembre Francisco Roca no se ha pronunciado sobre el desafío soberanista de Cataluña, la Euroliga, a través de su máximo dirigente, Jordi Bertomeu, confirmó ayer al mediodía que este organismo «no se plantea el cambio de sede». «La Euroliga es una entidad internacional con sede en Barcelona, como muchas otras entidades internacionales, y no se plantea ni se va a plantear en el futuro irse de Barcelona», zanjó el presidente del organismo que agrupa a los clubes más importantes del continente. En el caso de España, el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia, el Baskonia y el Unicaja, que son los equipos que participarán esta temporada en la gran competición.

Una hipotética independencia de Cataluña sí que podría afectar también en un futuro al Mundial de motociclismo, ya que Dorna Sports, la empresa que gestiona el campeonato, ya ha advertido, a través de su consejero delegado, Carmelo Ezpeleta, de que «el Gran Premio de Cataluña es una prueba que se desarrolla en territorio español y si no lo fuera, sería difícil que se celebrase». «Tenemos contrato con el Circuit de Cataluña y si las condiciones son diferentes habrá que cambiarlo», avisa.