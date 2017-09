Una nube tóxica encierra en sus casas a los vecinos de tres municipios madrileños La nube tóxica se originó en un polígono industrial al sur de la capital y afectó a municipios limítrofes con Toledo. :: Emilio Naranjo / efe El incendio de 40 toneladas de virutas de magnesio y aluminio en un polígono industrial generó una densa humareda en la zona R. C. Domingo, 3 septiembre 2017, 00:20

madrid. Los vecinos de los municipios madrileños de Griñón, Humanes y Moraleja de Enmedio pasaron ayer más de cinco horas confinados en sus casas por la presencia de una nube tóxica generada por el incendio de 40 toneladas de virutas de magnesio y aluminio en un polígono industrial de Fuenlabrada.

El fuego, cuyas causas se investigan, dejó un herido y su propagación fue evitada por los bomberos, que sofocaron las llamas removiendo el material quemado con maquinaria pesada y un poco de agua.

Según explicó a Efe David García, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112, este tipo de incendios no se pueden extinguir con agua ni con material espumógeno, sino que es necesario echar sal de fundición al material quemado y ponerlo en una superficie plana.

Finalmente, no fue necesario el uso de la sal, pero los bomberos a úlima hora de la tarde continuaban trabajando en la zona hasta que se autoextinga el incendio por sí solo. Un proceso que es lento y llevará horas.

En el suceso resultó herido un hombre de 47 años, trabajador de una nave industrial, que sufrió quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo, y que fue trasladado al hospital de Getafe con pronóstico reservado.

También ardió un camión y un contenedor, pero el fuego no afectó a la nave ni a otros edificios colindantes en una zona donde hay varios polígonos industriales, que han sido desalojados, así como el hotel Ciudad de Fuenlabrada, a la vez que se ha cortado al tráfico la carretera M-506.

Aviso masivo

Hasta el lugar se desplazaron doce dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y cuatro de Fuenlabrada. El viento desplazó la nube tóxica generada, aunque ya disipada, hacia la zona suroeste, por lo que como medida de precaución, el 112 envió un aviso masivo a los ciudadanos de Griñón, Humanes y Moraleja de Enmedio para que no salieran de sus viviendas, donde permanecieron confinados más de cinco horas.

Los vecinos recibieron la alerta por la aplicación My112, redes sociales y teléfonos fijos, aunque muchos no hicieron caso a las recomendaciones de permanecer en sus viviendas y cerrar puertas y ventanas.

Como Belén, a quien le llamó una amiga para trasladarle las indicaciones de los servicios de emergencias, pero que no ha llevado a cabo porque «tenía que salir a la calle». Algo similar le ocurrió a Vanesa, pero ella porque tenía que ir a trabajar. «Cuando no tienes mas remedio tienes que salir», explicó, al tiempo que comentó que no han sentido el olor desde Humanes pero sí «un poco de picor de garganta».

A las tres de la tarde, se levantó el aviso de confinamiento de los vecinos en sus casas. Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 señalaron que las mediciones del aire que ha realizado la Consejería de Medio Ambiente en las estaciones fijas registran valores «dentro de la normalidad», por lo que «no existe ningún tipo de riesgo para la población».