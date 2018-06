Nadia Calviño, ajena al favoritismo político Nadia Calviño. / Archivo Es gallega, tiene 50 años y es uno de los funcionarios españoles más respetados a nivel internacional ADOLFO LORENTE Martes, 5 junio 2018, 14:40

Ejerce de gallega, pero a diferencia de sus paisanos, Nadia Calviño Santamaría (La Coruña, 1968) sí sabe en que dirección avanzar. Entre subir y bajar, hace tiempo que apostó por lo primero. Con determinación, sin mirar atrás. La universidad, las oposiciones, el Ministerio de Economía, la Unión Europea... Llegó un momento en el que, más que ascender, tuvo que escalar. Y lo hizo. Bruselas ha sido su último destino antes de aceptar ser ministra de Economía en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. En el corazón de la Unión Europea, a Nadia le salieron las cuentas. Tanto, que ha ejercido como la máxima responsable del presupuesto de la UE, de cuadrar miles de proyectos por valor de 150.000 millones anuales que a su vez afectan a 500 millones de europeos. Es gallega, tiene 50 años y es uno de los funcionarios españoles más respetados a nivel internacional.

Llegó a Bruselas en septiembre de 2006, por la vía del mérito profesional, por currículo, ajena al favoritismo político. «Ser directora general del presupuesto comunitario es un sueño hecho realidad», aseguraba orgullosa desde el piso 13 del edificio gubernamental de la Avenue d'Auderghen, desde la planta noble que alberga la Dirección General de Presupuestos. Sonriente -casi nunca deja de hacerlo- y pese a estar 'escoltada' por varios colaboradores y secretarias, salió al pasillo para recibir a este periódico. Trabaja en un despacho grande, austero, donde no faltan los retratos familiares junto a su escritorio, el timón de mando que dirige el día a día de los 480 funcionarios comunitarios que están a su cargo. «Aquí se trabaja muchísimo. La gente está dispuesta a trabajar día y noche, fines de semana... Está muy motivada. Al margen de la ambición profesional, la contribución al proyecto europeo sigue teniendo un peso muy importante», resaltaba.

¿Pero quién es Nadia Calviño? Casada y con cuatro hijos, nació en La Coruña pero de muy pequeñita se trasladó a vivir a Madrid con su familia. Sí, su padre es José María Calviño, director general de RTVE entre 1982 y 1986. «Mis padres me han ayudado muchísimos pero no, su profesión y la mía no tienen mucho que ver», aseguraba al ser cuestionada sobre la influencia que su padre ha podido tener en su carrera profesional. Economista y abogada, se sacó una plaza de técnico comercial economista del Estado, cuerpo al que pertenece, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis de Guindos. Con él coincidió en la época de Rodrigo Rato, luego trabajó con Pedro Solbes y ya en 2006, siendo directora general de Competencia en España, dio el salto a Bruselas como directora general adjunta de esta materia. «Surgió la oportunidad de este puesto tan interesante, me presenté y aquí estoy», relataba. Durante unos meses coincidió con Joaquín Almunia cuando fue nombrado comisario del ramo, pero en 2010, fue nombrada directora general adjunta de Mercado Interior.

«Sabía que el tema de los mercados financieros iba a ser interesante... ¡Pero no tanto!», exclamaba. Y no es para menos, porque vivió muy de cerca el rescate a España y le tocó gestionar en primera persona la Unión Bancaria, el proyecto más importante a nivel europeo tras la creación de la moneda única. Unos años después, en ese dilema entre el subir y el bajar, escaló otro peldaño al ser nombrada directora general de Presupuestos.

El potencial de España

Rebosa energía, habla con pasión de la UE, de su trabajo... «O te lo tomas así o no aceptas el cargo», aseguraba al ser preguntada por su día a día. Su día en Bruselas consiste en llegar al despacho a las ocho de la mañana, comer algo rápido -en Bruselas, el bocadillo más o menos sano es una religión; eso de parar dos horas a almorzar es inconcebible- y a las siete de la tarde «se autoimpone» ir a casa. «Mi conciliación es como la de cualquier otra madre trabajadora», matizaba. Y cuando los niños ya están en la cama, «vuelvo a trabajar un rato». «O se está o no se está», justificaba. «Eso sí, el fin de semana procuro no hacerlo».

¿Por qué Bruselas? «Era el paso natural en mi carrera. Surgió la oportunidad, lo hablé con mi marido, él me apoyó sin dudarlo y nos vinimos», explicaba Calviño. «Es una ciudad cómoda, donde la multiculturalidad es su gran virtud y donde el clima no es su mejor aliado», señalaba. ¿Y lo peor? No lo duda. «Tener lejos a tu familia y debo confesarle que es algo que cada vez llevo peor», reconocía.

Calviño no es política, pero su discurso apabulla. Cree que España tiene «potencial suficiente» para volver a ser un referente de Europa, pero para ello, el país debe decidir qué quiere ser de mayor tras pasar la adolescencia del 'boom' del ladrillo. «Siempre nos han considerado los germánicos del sur, un país serio, trabajador, que es capaz de reinventarse y que seguro va a volver a hacerlo», arengaba. Hasta cuatro veces repitió en ese encuentro la palabra «no» al ser preguntada sobre un posible futuro político. «Mi trabajo es un sueño hecho realidad», explicaba en ese momento.