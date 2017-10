Nadal: «No quiero la fractura entre la gente de Cataluña» Martes, 31 octubre 2017, 00:42

Rafael Nadal, que está a una victoria de finalizar la temporada 2017 como número 1 mundial, señaló, antes de comenzar su participación en el Masters 1000 París-Bercy, que la situación que se vivió en Cataluña las últimas semanas era «muy triste». El tenista balear, quien nunca ha rehusado pronunciarse sobre todo tipo de cuestión, sí reconoció que «en mi situación es muy difícil responder a este tipo de preguntas, porque hay muchas cosas que son sensibles en mi país». «Todo lo que puedo decir es que es una situación triste y al mismo tiempo difícil. Es difícil para mí hablar con el 100% de libertad», añadió. «Quiero que las cosas vayan mejor. No quiero la fractura entre la gente en Cataluña, de la que me siento cerca. Me gusta la gente en Cataluña y la mayor parte de la gente en España siente lo mismo», concluyó el tenista.