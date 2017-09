«Todas las naciones son España» Martes, 5 septiembre 2017, 00:37

El debate sobre la plurinacionalidad aún levanta chispas entre los socialistas y Pedro Sánchez no quiso ahondar ayer en ese concepto sujeto a múltiples interpretaciones en el partido. Preguntado sobre cuántas naciones hay en España, su respuesta fue: «Todas las naciones son España». El secretario general del PSOE no ha sido pródigo en concreciones en ese sentido. Solo dijo en julio pasado que «dentro de España hay una nación que se llama el País Vasco». Durante las primarias del PSOE, en abril, afirmó que «Cataluña es una nación, y España una nación de naciones». No ha otorgado la condición nacional a más territorios.