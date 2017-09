El mundo de la cultura en Cataluña, dividido por el proceso secesionista

barcelona. Profesionales del mundo de la cultura en Cataluña salieron ayer en defensa del referéndum sobre la independencia. Cerca de 3.000 artistas, como los cineastas Cesc Gay e Isona Passola o los músicos Pau Riba y David Carabén han suscrito un manifiesto que invita a toda la gente que «respeta y quiere» a la cultura a votar para defender la libertad, y para que «la cultura sea el nervio y la sangre de la República». «Por la democracia. Por nuestra condición de sujeto político soberano. Por la libertad. Por la confianza responsable en el propio futuro. Por un voto decidido y sin complejos y por la cultura», reza su manifiesto.

La declaración presentada ayer hace una reivindicación de la cultura como gran patrimonio colectivo de la sociedad. «Ser más cultos nos hará más competentes», se puede leer. «Necesitamos todos los instrumentos de que disponen tantas otras culturas que admiramos por sus capacidades y cualidades».

Escritores como Jaume Cabré, la actriz Aina Clotet, el autor teatral Sergi Belbel, la cocinera Ada Parellada o el actor Juanjo Puigcorbé alegan además qu el suyo es un «manifiesto pacífico y plural de la sociedad catalana de rechazo a la actitud totalitaria y represiva del estado español».

«Corazón 'partío'»

El mundo de la cultura, como toda la sociedad catalana, está muy dividido estos días como consecuencia de la consulta. El cantante Albert Pla reclamó ayer ayuda a todos los «catalanes y españoles sensatos». «Ya nadie está para canciones, y más con la que nos está cayendo a los catalanes que también nos sentimos españoles. Tengo el corazón 'partío', me duele el alma, no entiendo nada. Me siento como el pitufito debajo de la col siendo devorado por el buey del independentismo», expresó.

No es el único que recibe críticas. Desde el independentismo, han puesto estos últimos días en el disparadero al cantautor Joan Manuel Serrat, que la semana pasada cargó contra el 1-O pues a su juicio fractura la sociedad. «La convocatoria del referéndum no es transparente y no representa a nadie», aseguró desde Chile. El secesionismo, sobre todo en las redes sociales, cargó contra quien hasta hace bien poco era un mito del catalanismo. Su amigo, Joaquín Sabina, salió ayer en su defensa.

Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Isabel Coixet, Rosa María Sardá, Rosa Regás, Javier Mariscal o Javier Cercas se han posicionado también contra la vía unilateral del Gobierno catalán.