Al menos un muerto y 27 heridos por la explosión de una pirotecnia en Pontevedra

Pontevedra. La fuerte explosión registrada en la tarde de ayer en la parroquia de Paramos, en Tui (Pontevedra), y que causó al menos un muerto, 27 heridos, siete de los cuales son menores, e importantes daños materiales en varios kilómetros a la redonda, se produjo en una vivienda particular, propiedad de un familiar del dueño de una pirotecnia, que fue precintada por orden judicial.

Así lo explicó a Europa Press el exalcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, quien confirmó que él mismo firmó la orden de precinto de dicha pirotecnia, situada en Baldráns (a unos pocos kilómetros de la vivienda donde se produjo el suceso), en cumplimiento de una resolución judicial por un contencioso derivado de problemas urbanísticos.

«Todo parece indicar que el responsable de la empresa, una vez que ésta quedó precintada, trasladó a esa vivienda particular de un familiar o bien la actividad o, al menos, el material pirotécnico para ser almacenado», señaló el alcalde. El hombre fue detenido a última hora de la tarde de ayer acusado de homicidio.

La explosión, que se escuchó en todo el sur de la provincia de Pontevedra, se produjo sobre las 16.25 horas y la magnitud de la onda expansiva provocó daños materiales muy importantes tanto en la zona de Paramos (con numerosas viviendas afectadas) como en otras áreas más alejadas.

Tras la deflagración se originó un incendio y la columna de humo fue visible incluso desde puntos altos de Vigo.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informó ayer de la presencia de Tedax para asegurar que no se producían nuevas explosiones. «En este momento no podemos confirmar más que una víctima, no sabemos si hay más, (los equipos) no han entrado a fondo a hacer el desescombro», señaló Rueda, que añadió que no constan personas desaparecidas.