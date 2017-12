Muere tras caer al agua desde un crucero EFE. Domingo, 31 diciembre 2017, 00:38

Una mujer británica falleció ayer tras caer al agua en el Club de Mar de Palma, donde está atracado el barco en el que residía temporalmente junto a su esposo, que denunció su desaparición.Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad y comprobaron que la víctima había caído al agua sin la intervención de otras personas. No obstante, hasta que no se practique la autopsia, las autoridades no podrán determinar si la muerte fue accidental.