«Si los Mossos no persiguen el 1-O se quedarán fuera del Estado de derecho» Mónica Gracia en un momento de la entrevista en la sede central del SUP. :: josé ramón ladra «No hay verdaderos canales de coordinación entre Interior y la Generalitat», denuncia la líder del Sindicato Unificado de Policía Mónica Gracia Secretaria general del SUP MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Domingo, 17 septiembre 2017, 00:06

Es desde 2010 la líder del mayor sindicato de la Policía. La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que representa a casi 29.000 funcionarios, habla por primera vez tras los atentados de Barcelona para denunciar la instrumentalización política de aquellos ataques y de la falta de dinero para combatir la amenaza yihadista. «No hay medio suficientes para lucha contra el terrorismo», zanja Mónica Gracia (Barcelona, 1971).

-¿Qué le pareció la decisión del 'major' de los Mossos de acatar en horas las órdenes de la Fiscalía de perseguir el 1-O?

-Ha hecho lo que manda la ley. Ha hecho lo que haría cualquier servidor público, sin más.

-¿Cree que los Mossos van a actuar contra el referéndum?

-Creo y espero que sí. Si los Mossos no persiguen los preparativos del 1-O se quedarán fuera del Estado de derecho. No tienen otra opción que no sea la de cumplir la ley y el mandato de los tribunales.

-El SUP denunció el aislamiento de Policía y Guardia Civil en los atentados de Cataluña. ¿Hasta donde llegó ese aislamiento?

-Llegó hasta límites insospechados. Directamente no dispusimos de la información de la investigación. En Cataluña se politizaron los atentados. El aislamiento llegó al punto de poner en el peligro la seguridad de los ciudadanos.

-¿Comparten Interior y los Mossos información relevante sobre yihadismo?

-A nivel operativo, de las bases, sí. El problema es el rédito político que desde ambos lados se quiere sacar de la lucha contra el yihadismo. La seguridad no puede estar supeditada a la política. Ahora mismo no hay verdaderos canales de coordinación entre Interior y la Generalitat.

-¿Cómo calificaría la actuación de los Mossos en los atentados?

-Los Mossos cometieron errores durante los atentados, como los hubiéramos cometido cualquiera, porque se enfrentaban a una situación que les sobrepasó y en la que rechazaron la ayuda de Policía y la Guardia Civil que tienen muchísima experiencia en estos asuntos.

-¿Hasta qué punto el proceso el proceso soberanista mina la seguridad pública en Cataluña?

-Desde el momento en que los policías, fruto de ese proceso, sufrimos un rechazo social. No hemos llegado a los niveles del País Vasco en los tiempos de ETA, pero andamos cerca.

Sin formación

-¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas de la Policía en la batalla contra la yihad?

-La principal debilidad es que no tenemos formación suficiente para este fenómeno. Falla la docencia. También es especialmente difícil conseguir infiltrar en este mundo a agentes, a veces, precisamente, porque falta de la preparación específica. Y por supuesto los medios personales y materiales. Hay investigaciones paradas por falta de intérpretes. La principal fortaleza es que tenemos grandes profesionales, con abultadísimas trayectorias, de lucha contra el terrorismo. Pero no tienen formas de transmitir sus conocimientos por esa falta de docencia.

-¿Tiene la Policía suficientes medios para enfrentar el terrorismo islámico?

-No. No hay medios suficientes para lucha contra la yihad ni para combatir otras formas de delincuencia. Estamos viviendo una de las épocas más oscuras en el CNP en medios y personal. Tenemos 11.000 policías menos que en los últimos años con amenazas muchos más graves. Y encima los medios son tercermundistas. Como muestra un botón: no hemos conseguido ni que nos doten de las 'taser' (pistolas de descarga eléctrica) que es un desembolso mínimo. Con austeridad no hay seguridad y los recortes han provocado situaciones como que haya comisarías sin grupos de investigación.