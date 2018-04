Montoro cree que no se destinó dinero público para el 1-O Martes, 17 abril 2018, 00:24

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, coincidió ayer con Oriol Junqueras al señalar que no se destinó dinero público para la celebración de la consulta ilegal del 1-O. «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público», afirmó el ministro en una entrevista concedida a El Mundo. De ser esto así, quedaría en entredicho la acusación de malversación que el juez Llarena mantiene sobre los miembros del anterior Gobierno catalán, la misma, además, por la que se mantiene la petición para que Alemania entregue a Carles Puigdemont.