Miguel Ángel Revilla viajará a Cataluña para apoyar a Miquel Iceta

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunció ayer que viajará a Cataluña durante la campaña electoral para apoyar al candidato del PSC, Miquel Iceta, que es «un amigo» y un «hombre razonable», dijo. Revilla aclaró que no va a hacer campaña, sino que va a ir un día que todavía no tiene seguro, pero será probablemente el último de campaña, a apoyar a Iceta, que se lo ha solicitado, según reveló. «Estoy a favor de los partidos constitucionalistas, pero muy especialmente de alguien que me lo ha pedido, que le tengo en muy buena estima y que se llama Miquel Iceta», respondió a preguntas de los medios de comunicación tras realizar una visita a una fábrica. Revilla precisó que se trata de una «opción personal» y recordó al respecto que es una «una persona libre», que no tiene «ataduras» de ámbito nacional, ni «nadie» le tiene que decir lo que tiene que hacer, salvo en lo que afecta a Cantabria. «Me parece que esta es una buena solución» dijo en referencia a Iceta, para añadir que sería «muy bueno» que el candidato socialista estuviera en el Gobierno de la Generalitat.