MATAR A UN ELEFANTE

Hace unos días uno de los mejores expertos en sociología del poder, José Luis Álvarez, advertía en una conferencia memorable que un rasgo común de los presidentes españoles de la democracia es no haber sabido organizar su sucesión. Su salida de la Moncloa invariablemente tiene algo de traumática y les lleva a una larga travesía del desierto, casi como exigencia para recuperar algo de consideración popular. José María Aznar fue el que más cerca estuvo de lograr una salida bien concebida, pero los días cruciales después de los atentados del 11M dieron al traste con sus planes. Tras el anuncio de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy se podría volver a cumplir esta ley de hierro. El dirigente socialista se ve capaz de reunir suficientes apoyos de todo el arco parlamentario para hacerla prosperar. La zanahoria es echar entre todos al actual presidente tras la primera sentencia del caso Gurtel. Ningún partido con pasado ha dejado de chapotear en el lodazal de la corrupción. No obstante, este fallo judicial ha caído en la escena política española como un meteorito gigante. Tal vez lo que más rechazo produce es la negativa de un PP desmoralizado a reconocer su responsabilidad y dejar de hablar de que son «diez o quince casos aislados», un argumento pésimo donde los haya. Si la moción de censura prospera, Rajoy sumaría su nombre a la lista de presidentes que se marchan en horas bajas. Pero tiene a favor que no está nada claro lo que sucedería después. Una posibilidad es la inmediata convocatoria de elecciones anticipadas por un presidente con este único punto en su programa. Otra bien distinta es la conformación de un nuevo Gobierno sin un mandato electoral pero con vocación de tocar y repartir poder, la preferencia de Pedro Sánchez. A Rajoy se le infravalora con frecuencia, por su estilo transaccional y táctico y sus objetivos incrementales y muchas veces tecnocráticos. Sin embargo, es un maestro en el arte de afianzarse en la cúpula del poder y conservarlo mucho más tiempo de lo que sus rivales, enemigos y compañeros de partido quisieran. La complicada situación de Cataluña y el aprovechamiento de la recuperación económica, gracias a los presupuestos recién aprobados, deberían llevar a tentarse la ropa a los promotores de la moción de censura. No estamos en el mejor contexto para un cambio traumático de Gobierno, aunque se abra una oportunidad de poner fin a un ciclo político desdibujado. En el famoso cuento de George Orwell, 'Matar a un elefante', el protagonista que dispara sobre el paquidermo, un policía inglés en la época colonial de Burma, básicamente actúa sin convencimiento y para no hacer el ridículo. Justo lo contrario de lo que podría suceder en esta cacería.