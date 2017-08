De la Mata retoma el juicio por el 'caso Faisán' con la declaración de dos policías

madrid. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata continúa con la investigación relacionada con el chivatazo del caso 'Faisán' en el marco de la cual ha tomado declaración en calidad de testigo al comisario Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, los dos policías condenados por el soplo a la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006.

Según fuentes jurídicas, el magistrado ha levantado el secreto de sumario de esta pieza separada que abrió el pasado abril después de que Interior encontrara el informe sobre el chivatazo, según recoge Europa Press. Se trata de un documento de más de cien páginas que utilizó un programa informático avanzado para analizar el cruce de llamadas de los implicados. Tras incorporarlo a la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional citó a declarar en calidad de testigo a los dos policías condenados por estos hechos. En su declaración ante el juez y el fiscal Carlos Bautista, ambos negaron su implicación y no ofrecieron detalles sobre quién les daba órdenes.

La aparición de este informe obligó a De la Mata a cancelar las declaraciones del ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el que era su subordinado Marcelino Martín Blas, previstas para abril. Ambos fueron citados para que declarasen sobre este asunto después de que dos subordinados de Pino en la brigada especial que él mismo creó corroboraran ante el magistrado la existencia del mencionado informe. De la Mata requirió en febrero dicha documental para consultarla, pero la Policía le comunicó que no conservaba copia ni en papel ni en formato digital de la misma, por lo que no podía atender a su solicitud de remitir con urgencia el documento. Sin embargo, Interior informó de que tras una revisión manual de documentos apareció un informe.