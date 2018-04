Marta Rovira está dispuesta a pedir asilo político en Suiza Sábado, 14 abril 2018, 01:00

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, justificó su huida a Suiza, donde se ha instalado desde el pasado 23 de marzo, porque no podía «arriesgarse a estar entre 20 y 30 años de prisión» por «delitos» que «no cometió». Rovira, procesada por rebelión y que no acudió a declarar en el Supremo, afirmó en el diario suizo 'Le Temps' que podría pedir asilo político al Estado helvético, aunque cree que todavía no es el momento. Consciente de que no podrá regresar durante años, busca trabajo, aunque no prevé dimitir como número dos de Esquerra.