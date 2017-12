El PNV se mantiene firme en no negociar los Presupuestos Sábado, 23 diciembre 2017, 00:39

Las elecciones en Cataluña y la victoria de las fuerzas independentistas no han hecho cambiar de opinión al PNV, que se mantiene firme en no sentarse con el Gobierno a negociar los Presupuestos mientras la autonomía catalana continúe intervenida. El responsable de Política Institucional de los nacionalistas afirmó ayer que «en la medida en que el 155 y sus consecuencias sigan en vigor, el PNV no se plantea ni tan siquiera modificar su criterio» respecto a las cuentas del Estado. Koldo Mediavilla añadió que ha quedado claro que tomar el control de la Generalitat no ha sido una solución.