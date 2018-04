Manifestación en Berlín para pedir la puesta en libertad de Puigdemont Manifestantes independentistas protestan en Berlín contra el arresto de Puigdemont. :: O. MESSINGER / EFE. Los Comités de Defensa de la República ocupan varios peajes en Cataluña para que los conductores circulen sin pagar R. C. Lunes, 2 abril 2018, 00:12

berlín / barcelona. En torno a dos centenares de personas se manifestaron ayer ante la Puerta de Brandeburgo, en el centro de Berlín, para pedir la libertad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, detenido desde hace una semana en la prisión alemana de Neumünster mientras la Justicia de ese país estudia su extradición a España.

En la marcha participaron los diputados de Junts per Catalunya Aurora Madaula y Quim Torra y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, David Saldoni, además del diputado del partido alemán de La Izquierda Andrej Hunko. Con esteladas y entre gritos de «Freiheit Puigdemont» (Libertad Puigdemont) «Puigdemont, el nostre president», «Llibertat presos polítics», cantaron 'Els segadors'. Los manifestantes, que llevaban pancartas con los lemas «Free Puigdemont and the Catalan political prisoners» (Libertad para Puigdemont y los prisioneros políticos catalanes) y «Spain is not a democracy» (España no es una democracia), partieron de la Puerta de Brandeburgo en dirección al Ministerio de Justicia y pasaron ante la delegación de Schleswig-Holstein, Estado donde fue detenido el expresidente catalán el 25 de marzo y cuyas autoridades deben decidir sobre la euroorden dictada por España.

Acciones en la carretera

Unas horas después, decenas de miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) ocuparon varios peajes y levantaron las barreras para que los vehículos circularan sin pagar. Hubo sabotajes a la concesionaria de la AP-7 en, al menos, tres controles: Roca del Vallès, Vendrell y el de l'Hospitalet de l'Infant. Además, los CDR organizaron una 'procesión' de Semana Santa por la C-13 en Térmens para denunciar la situación de los «presos políticos» que provocó importantes atascos.

Fueron algunas de las acciones anunciadas por estos grupos para aprovechar la Operación Retorno de Semana Santa y reivindicar la república catalana y protestar por los últimos encarcelamientos.