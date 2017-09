«No hay manera de hacerlo legalmente» Jueves, 7 septiembre 2017, 00:50

Claro que el Gobierno de Cataluña no puede convocar un referéndum, no tiene competencias para ello. Lo que quieren aprobar de la ley del referéndum y del derecho de autodeterminación ni tiene base constitucional ni está de acuerdo con los indicadores de la comisión de Venecia, que, por ejemplo, pide que la ley se apruebe un año antes de la votación. No hay manera de hacerlo legalmente. Para poder hacerlo necesitarían una reforma constitucional. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia advirtiendo que para que el derecho a decidir quepa en la Carta Magna se debería reformar. Hoy por hoy es imposible convocar un refrendo de acuerdo a la ley española.