El PSN logra la alcaldía de Viana al prosperar una moción de censura contra UPN L.R. Viernes, 11 agosto 2017, 00:04

viana. Yolanda González, del Partido Socialista de Navarra, es desde ayer nueva alcaldesa de Viana. El cambio sucedió tras prosperar la moción de censura presentada por PSN, Cambiemos Viana y Geroa Bai para desbancar de la alcaldía al regionalista José Luis Murguiondo.

La moción de censura salió adelante con los votos a favor de los ediles de PSN (3), Cambiemos Viana (2) y Geroa Bai (1). UPN, que cuenta con cuatro concejales, votó en contra, mientras que la concejal de EH Bildu estuvo ausente del pleno.

Al término de éste, la ya nueva alcaldesa de Viana, Yolanda González, afirmó que se trató de sesión «muy tensa, muy desagradable por parte de UPN y sus simpatizantes», mientras que «el resto de grupos, acompañantes y visitantes han mantenido en todo momento la compostura y han aguantado todo lo que hemos escuchado», tal y como informó el Diario de Navarra.

«Han dado una mala imagen que no es así, Viana no es así, no le gusta la confrontación, al revés, somos acogedores con todo el que llega», destacó González, quien también defendió la moción de censura argumentando que Viana «tiene que cambiar del todo porque está paralizado». Y ha asegurado que el municipio navarro «tiene una inactividad absoluta en cuanto a actividades, inversiones, no hay organización y no hay control».

Además, González apostó por «abrir las puertas del Ayuntamiento con mucha participación» después de que, según dijo, «el equipo de gobierno de UPN haya ninguneado a la oposición y al resto de vecinos».

En este mismo sentido, la secretaria general del PSN, María Chivite, que asistió al pleno del Ayuntamiento de Viana, calificó de «vergonzosa» la «actitud antidemocrática que ha tenido UPN en el salón de plenos, chillando e interrumpiendo».