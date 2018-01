El líder de Podemos recuerda a Garzón quién está al mando Iglesias responde al coordinador federal de IU que su partido es «la fuerza política más importante del espacio del cambio» A. A. Domingo, 14 enero 2018, 00:38

madrid. Si Izquierda Unida quiere mantenerse dentro de Unidos Podemos, tendrá que aceptar que Pablo Iglesias continúe ejerciendo como la voz dominante dentro de su grupo parlamentario. El líder de la formación morada respondió con el palo y la zanahoria a la reclamación de Alberto Garzón para que IU tenga más poder interno dentro de la alianza se forjó en mayo de 2016. Iglesias, quien rechazó en un principió la coalición y solo la aceptó cuando Garzón relevó a la vieja guardia de IU y vislumbró la posibilidad de adelantar al PSOE por la izquierda, aseguró ayer que hará todo lo posible para mantener el acuerdo por el que ambas formaciones concurrieron juntas a las generales de junio de 2016. Y añadió que será generoso. Eso sí, no lo hará bajo presiones o chantajes.

Garzón , que expuso ayer ante la dirección de su partido su estrategia para 2018, exige negociar un acuerdo-marco antes de finales de marzo para reeditar Unidos Podemos a escala municipal en las elecciones autonómicas y generales de mayo de 2019. La forma y el fondo en la que el coordinador de IU ha anunciado sus intenciones no han gustado en Podemos. La buena relación personal entre Iglesias y Garzón no ha influido en la seca respuesta del secretario general de Podemos. Al fin y al cabo, Iglesias también mantuvo una estrecha relación con Iñigo Errejón, Carolina Bescansa o Luis Alegre y no dudó en apartarlos de su camino cuando consideró que la situación lo requería.

El secretario general morado se expresó ayer de manera cuidadosa al referirse al órdago del líder de IU. Pero, aun así, dejó claro que es a la «fuerza política más importante del espacio del cambio» - es decir, a Podemos- a la que corresponde marcar los tiempos y las negociaciones. En paralelo, la dirección de IU dio su visto bueno ayer al informe de Garzón en el que se resalta el desgaste de Podemos y su líder a la vez que se exige mayor poder de decisión en la coalición.