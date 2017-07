El letrado mayor de la Cámara catalana desautoriza el 1-O Antoni Bayona califica el referéndum de movimiento táctico y califica como poco realista la vía unilateral CRISTIAN REINO BARCELONA. Viernes, 21 julio 2017, 00:05

El Gobierno de Carles Puigdemont y el proceso independentista recibió ayer un fuerte revés, pero en este caso desde dentro de Cataluña. El letrado mayor de la Cámara catalana, un jurista de prestigio reconocido por los soberanistas, puso en duda la legitimidad del referéndum previsto para el 1 de octubre y cuestionó el proceso en sí mismo. A su juicio, hay «diversas razones» para considerar que la vía unilateral hacia la independencia es «prematura y poco realista».

Antoni Bayona consideró en un artículo publicado en la 'Revista Catalana de Derecho Público' que por ahora «no se conoce» si hay una «mayoría social favorable a la independencia», ya que las elecciones del 27-S de 2015 no la «acreditaron». El letrado, que también es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, calificó la consulta como un mero «movimiento táctico» que «puede tener un problema de credibilidad».

Y es que, a su entender, la «contraposición del principio democrático y el principio de legalidad» que esgrime el independentismo para avalar la vía unilateral no sirve para el caso catalán porque solo «podría tener justificación» en un contexto de un «Estado autoritario», que no se da en este caso. «Pretender, a partir de la constatación de ciertos déficits, que el Estado español mantiene formas autoritarias que lo convertirían en no democrático puede suponer un grave error de apreciación política y sobre todo jurídica», aseveró.

Bayona se sumó además a las voces que aseguran que el del 1 de octubre no podrá ser un referéndum vinculante y con reconocimiento internacional, como mantiene la Generalitat. «Parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y los estándares mínimos exigibles en un procedimiento participativo como éste», señala el jurista en su artículo.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, restó importancia al artículo y afirmo que hay «gran cantidad de textos de expertos que dicen lo contrario». Todo lo contrario que la oposición, que elogió a Bayona.