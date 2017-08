Justicia incluirá un censo de imanes en el Registro de Entidades Religiosas

MADRID. El Ministerio de Justicia está trabajando en la reforma del Registro de Entidades Religiosas, que en la actualidad únicamente recoge sus nombres y los representantes legales de estas organizaciones. El objetivo es «ampliar, mejorar y hacer más completo y útil» un listado que, con el beneplácito de las asociaciones islámicas, serviría para tener constancia de los imanes que operan en el país.

El departamento que dirige Rafael Catalá aprobó en 2015 un real decreto para iniciar la modificación del sistema actual para crear «un registro de ministros de culto» de todas las confesiones. No obstante, la inscripción en este nuevo registro, que se prevé poner en marcha «en los próximos meses», según Europa Press, sólo será obligatoria para «aquellos que deseen habilitarse para realizar actos religiosos con efectos civiles», como por ejemplo matrimonios. Quienes no oficien este tipo de ceremonias con efectos civiles no tendrán obligación de estar inscritos. De este modo, quedarían excluidos gran parte de los sacerdotes católicos y de los imanes.

Todos estos cambios se están planificando en un trabajo conjunto a la Comisión Islámica de España y a los representantes de las demás confesiones religiosas «para facilitarles la adaptación a la nueva normativa y para elaborar los listados». En el caso musulmán, la Comisión Islámica de España asegura querer ir más allá y su pretensión es que todas las mezquitas en territorio nacional inscriban de manera voluntaria a sus respectivos imanes para disponer de un listado nacional que hasta ahora no existe.

Partidos dividos

Una iniciativa que cuenta con el beneplácito de PSOE, PDeCAT y Ciudadanos que consideran «positivo» la creación de «algún tipo de control», aunque, el partido de Albert Rivera fijará una posición concreta después de que el Gobierno presente el informe sobre la gestión de los atentados que han solicitado. Esquerra, por su parte, considera que el asunto tiene que definirse bien y acotarse porque puede confundirse con realizar un listado de personas «susceptibles de ser sospechosas por el hecho ser imanes».

Un debate que para el PP y En Comú Podem, debe aplazarse por el momento. Mientras los populares insisten en que será «en el futuro» cuando se tendrá que hablar de esta y otras cuestiones, la confluencia de Podemos pide hacerlo después de la manifestación del sábado en Barcelona contra el terrorismo.