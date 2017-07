Junqueras: «¿Cogerá el Gobierno a mis hijos y los echará de casa?» El vicepresidente catalán garantiza que habrá urnas en el referéndum y estarán «llenas de votos» CRISTIAN REINO Lunes, 17 julio 2017, 23:58

barcelona. El vicepresidente de la Generalitat trasladó el pleito catalán al plano personal y no apeló a los argumentos políticos para defender el referéndum, sino que buceó en el mar de los sentimientos. Oriol Junqueras acusó al Gobierno central de estar dispuesto a todo para impedir la consulta, desde la represión y la amenaza, al embargo del patrimonio y echó mano de un discurso atípico y sorprendente e imaginó un escenario de otras épocas: «¿Qué quieren decir con que perseguirán nuestro patrimonio? ¿Vendrán unos señores a mi casa, cogerán a mis hijos y los echarán de casa? ¿Cree que la sociedad del siglo XXI permitirá que cojan a mis hijos, que tienen cuatro y dos años y los echen a la calle?»

El exconsejero de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, fulminado por Puigdemont, fue quien verbalizó su temor a perder el patrimonio por participar en la preparación del referéndum. Y es que, los dirigentes secesionistas, como les pasa a los condenados por el 9-N, se exponen a tener que devolver de su bolsillo los fondos públicos empleados para la consulta.

El también líder de Esquerra, en cualquier caso, afirmó en declaraciones en Rac1 que no teme por una condena o por su patrimonio y se mostró dispuesto a llegar hasta el final, pase lo que pase. «No podemos -dijo- sucumbir de ninguna manera a la presión, el insulto, la amenaza y el desprecio, no nos podemos permitir el lujo de acobardarnos».

Un día antes de la reunión del Ejecutivo catalán de hoy que decidirá la compra de urnas, aseguró que el 1 de octubre las habrá y que estarán «llenas de votos». Eso sí, no quiso confirmar si ya están fabricadas aunque aún no hayan sido adquiridas formalmente, o están escondidas o si se usarán las de cartón del 9-N de hace tres años. También se restó influencia en los recientes cambios en el Gobierno y negó haber influido. «Yo no soy quien manda».