El juez del Supremo deja en prisión a Junqueras por ser cabecilla de la «rebelión» en Cataluña

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos, Joaquim Forn, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, seguirán en prisión provisional sin fianza (incondicional) por formar parte del «comité estratégico» para lograr la independencia unilateral de Cataluña. Unos actos enmarcados en los delitos de rebelión y sedición que investiga el Tribunal Supremo.

Con esta contundencia, el juez Pablo Llarena estableció ayer por vez primera un marco jerárquico sobre la responsabilidad penal de los investigados en la causa que instruye contra el proceso político de Cataluña. Un plan que se consumó con el referéndum ilegal del 1 de octubre y, sobre todo, con la declaración unilateral de independencia proclamada el 27 de octubre en el Parlament por una mayoría simple de los diputados secesionistas.

Este argumento y no otro fue la razón fundamental por la cual el magistrado decidió dejar sin campaña electoral a Oriol Junqueras y sus tres compañeros encarcelados. Para ello siguió el criterio de la Fiscalía y justificó que se mantiene el riesgo de reiteración delictiva por la gravedad de los delitos y por el temor a que provoquen otra «explosión violenta» en la calle.

LAS FRASES Carles Puigdemont Expresidente de la Generalitat «Amigos y compañeros, vuestra perseverancia derrumbará su sistema corrompido» Marta Rovira Secretaria general de ERC «El auto del juez Llarena obedece a una lógica claramente política y no jurídica» Inés Arrimadas Líder de Ciudadanos en Cataluña «La Constitución no es un chicle que se estira hasta permitir la independencia como afirmó Junqueras» Marta Pascal Coordinadora general del PDeCAT «Esto es arbitrario, es inaceptable. No estamos para nada de acuerdo con esta decisión» Miquel Iceta Líder del PSC «Es una mala noticia. Me alegro por los que salen, pero creo que se debería haber extendido al resto» Carles Riera Candidato de la CUP «La decisión demuestra que la judicatura está al servicio de la derecha más reaccionaria» Xavier Domènech Candidato de Catalunya En Comú «La decisión del Supremo es incomprensible e injusta y no ayuda a desbloquear la situación actual» Carme Forcadell Presidenta del Parlament «Convertiremos la tristeza en energía y no pararemos hasta que seáis libres» Xavier García Albiol Líder del PPC «No nos engañemos: si Junqueras hubiera salido sería un héroe; ahora que no sale, será un mártir» Pablo Casado Vicesecretario del PP «Los actos contrarios a la ley tienen consecuencias penales en un Estado de derecho» La ANC paga las fianzas, 600.000 euros en total, de Romeva, Turull, Rull, Bassa, Mundó y BorràsJunqueras «ha ostentado el liderazgo en cada una de las fases del proceso» catalán, según Llarena