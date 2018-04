El juez de 'Lezo' investiga a Gallardón por presunta malversación y prevaricación Gallardón, durante una conferencia en la universidad. :: e. n. / efe Declarará el 7 de junio por la compra de una empresa colombiana por parte del Canal de Isabel II por 73 millones cuando era presidente madrileño MATEO BALÍN Viernes, 27 abril 2018, 00:33

madrid. El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón acudirá a declarar en calidad de investigado el próximo 7 de junio en la Audiencia Nacional imputado por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el 'caso Lezo'. Se trata de una causa en la que se indaga el supuesto saqueo de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. El expresidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 tendrá que aclarar la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal por 73 millones de dólares (60 millones de euros) efectuada en 2001. Una adquisición que está bajo sospecha porque el precio podría haber estado por encima del valor.

La investigación de Gallardón era cuestión de tiempo, una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había ordenado al juez instructor de 'Lezo', Manuel García Castellón, continuar con la pieza referida a la compra de Inassa hace 17 años, pese a que podría estar prescrita o que dos exconsejeros del Canal de Isabel II, Pedro Calvo y Juan Bravo, hombres de la confianza del exministro, declararan en enero que no tenían indicios que les hiciera sospechar de irregularidad alguna. Es más, apuntaron que la filial del Canal en Colombia tiene un valor en la actualidad de 200 millones de euros.

Junto a Gallardón también desfilarán por la Audiencia el que fuera su 'número dos' en el Gobierno regional, Manuel Cobo (6 de junio) y el exconsejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior con José María Aznar (5 de junio). Los tres investigados dieron su consentimiento a la expansión de la empresa pública de aguas en Sudamérica al formar parte del Consejo de Gobierno regional.

«Cúmulo de ilegalidades»

En sus autos, el juez considera «la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición», ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, porque en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, una sociedad radicada en Panamá.

La Fiscalía, además, señaló al exdirector gerente del Canal, Arturo Canalda, y a los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras por diseñar esta operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y «repleta de irregularidades», puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación (14 de noviembre de 2001) ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.

En su declaración ante el juez, los exdirectivos del Canal negaron las acusaciones y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía de aguas. Además, tanto los principales directivos como el resto de miembros del entonces consejo de administración desvincularon de esta operación a Gallardón, asegurando que no sólo no intermedió en su nombramiento en la empresa sino que no tenía relación alguna con él, según Canalda.

En diciembre pasado, el expresidente regional declaró en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid estar «profundamente orgulloso» de la compra de Inassa y denunció «que estaban intentando ensuciar y comparar con cosas que no tienen esa categoría».